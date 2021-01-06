В поле на Харьковщине нашли труп молодого человека

В полях Золочевского района обнаружили тело жителя села Фартушное Андрея Самийловича.

В правоохранительных органах сообщили, что 30 декабря молодой человек пошел в лес за елкой и бесследно исчез, передает "Город Х".

Нашли парня только спустя неделю. Обстоятельства страшной трагедии сейчас выясняет полиция.

Ранее мы писали, что на Харьковщине 28-летнего Евгения Ярового, который пропал 29 декабря в Золочеве, нашли

Как сообщили в поисково-спасательном отряде "Милена", есть следы насильственной смерти.

По словам местных жителей, подозреваемого в убийстве задержали. Полиция пока не дала официальную информацию.

К слову, опасного хищника заметили в Харькове, появились кадры: "оказалась на городской улице".

Как сообщала Politeka, харьковчане массово набивают тату с Кернесом на своем теле, фото: "Это что флешмоб?".

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