В поле на Харьковщине нашли труп молодого человека

В полях Золочевского района обнаружили тело жителя села Фартушное Андрея Самийловича.

В правоохранительных органах сообщили, что 30 декабря молодой человек пошел в лес за елкой и бесследно исчез, передает "Город Х".

Нашли парня только спустя неделю. Обстоятельства страшной трагедии сейчас выясняет полиция.

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Ранее мы писали, что на Харьковщине 28-летнего Евгения Ярового, который пропал 29 декабря в Золочеве, нашли

Как сообщили в поисково-спасательном отряде "Милена", есть следы насильственной смерти.

полиция, полицейские, патрульные

По словам местных жителей, подозреваемого в убийстве задержали. Полиция пока не дала официальную информацию.

К слову, опасного хищника заметили в Харькове, появились кадры: "оказалась на городской улице".

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