На Харківщині з'явилася різдвяна інсталяція

Про це повідомляють"Обрії Ізюмщини".

На центральній площі Ізюма встановили Різдвяний вертеп.

Поруч з головною ялинкою на площі з'явилася різдвяна інсталяція, яка зроблена у формі вертепу і зображує народження Ісуса Христа у Віфлеємі.

Раніше ми писали, що в Харківській області влада урізала фінансування медицини більш ніж в 2,5 рази

Згідно з прийнятим бюджетом на 2021 рік, обсяг фінансування регіональної медицини скоротиться в 2,6 рази і склав лише 483 мільйони, в той час як в 2020 році він становив 1,27 мільярда гривень.

У той же час влада на 9,5 мільйона збільшила бюджет на проведення медико-соціальної експертизи, а також ініціювала програму інформацинно-просвітницької діяльності, яка обійдеться жителям області в 14 мільйонів.



Збільшено також фінансування так званих "інших програм охорони здоров'я" в 3.17 рази - 130 мільйонів, замість 41 в 2020 році.

До слова, привласнила гроші школярів, зібрані на подорож: у Харкові засудили екс-вчительку.

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