В Харківській області влада урізала фінансування медицини більш ніж в 2,5 рази

Згідно з прийнятим бюджетом на 2021 рік, обсяг фінансування регіональної медицини скоротиться в 2,6 рази і склав лише 483 мільйони, в той час як в 2020 році він становив 1,27 мільярда гривень, передає vecherniy.kharkov.

У той же час влада на 9,5 мільйона збільшила бюджет на проведення медико-соціальної експертизи, а також ініціювала програму інформацинно-просвітницької діяльності, яка обійдеться жителям області в 14 мільйонів.



Збільшено також фінансування так званих "інших програм охорони здоров'я" в 3.17 рази - 130 мільйонів, замість 41 в 2020 році.

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Про це стало відомо зі щоденного зведення РНБО.

За добу діагноз підтвердився у 557 пацієнтів, 13 осіб з діагнозом COVID-19 померли. За цим показником лідирує Дніпропетровська область, там за добу від наслідків коронавірусу померло 29 осіб. Всього в Україні померло 228 пацієнтів.

До слова, небезпечного хижака помітили в Харкові, з'явилися кадри:"опинилася на міській вулиці".

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