В Харьковской области власти урезали финансирование медицины более чем в 2,5 раза

Согласно принятому бюджету на 2021 год, объем финансирования региональной медицины сократится в 2,6 раза и составил лишь 483 миллиона, в то время как в 2020 году он составлял 1,27 миллиарда гривен, передает vecherniy.kharkov.

В то же время власти на 9,5 миллиона увеличили бюджет на проведение медико-социальной экспертизы, а также инициировали программу информацинно-просветительской деятельности, которая обойдется жителям области в 14 миллионов.



Увеличено также финансирование так называемых "иных программ здравоохранение" в 3.17 раза - 130 миллионов, вместо 41 в 2020 году.

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Об этом стало известно из ежедневной сводки СНБО.

За сутки диагноз подтвердился у 557 пациентов, 13 человек с диагнозом COVID-19 умерли. По этому показателю лидирует Днепропетровская область, там за сутки от последствий коронавируса скончалось 29 человек. Всего в Украине умерло 228 пациентов.

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