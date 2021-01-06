В Харьковской области власти урезали финансирование медицины более чем в 2,5 раза
Согласно принятому бюджету на 2021 год, объем финансирования региональной медицины сократится в 2,6 раза и составил лишь 483 миллиона, в то время как в 2020 году он составлял 1,27 миллиарда гривен, передает vecherniy.kharkov.
В то же время власти на 9,5 миллиона увеличили бюджет на проведение медико-социальной экспертизы, а также инициировали программу информацинно-просветительской деятельности, которая обойдется жителям области в 14 миллионов.
Увеличено также финансирование так называемых "иных программ здравоохранение" в 3.17 раза - 130 миллионов, вместо 41 в 2020 году.
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