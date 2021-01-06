Харківщина у п'ятірці регіонів-лідерів за кількістю нових випадків зараження китайським вірусом

Про це стало відомо зі щоденного зведення РНБО.

За добу діагноз підтвердився у 557 пацієнтів, 13 осіб з діагнозом COVID-19 померли. За цим показником лідирує Дніпропетровська область, там за добу від наслідків коронавірусу померло 29 осіб. Всього в Україні померло 228 пацієнтів.

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Крім того, існує висока ймовірність, що COVID-19 перетвориться в ендемічну інфекцію (тобто характерну для певної місцевості), тому світу доведеться навчитися жити з коронавірусом.

Про це заявив експерт з інфекційних хвороб ВООЗ Девід Хейман.

Експерт вказав, що світ сподівався на колективний імунітет: нібито через нього темпи поширення інфекції повинні були знизитися. Але, як сказав Хейман, у світі поки неправильно розуміють концепцію колективного імунітету.

До слова, небезпечного хижака помітили в Харкові, з'явилися кадри:"опинилася на міській вулиці".

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