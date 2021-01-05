Помер відомий харківський спортсмен

2 січня 2021 року на 88-му році пішов з життя кандидат технічних наук, професор кафедри фізичного виховання Харківського національного університету радіоелектроніки, майстер спорту СРСР з баскетболу Євген Бороховський, повідомили в прес-службі ХНУРЕ.

Євген Бороховський багато років працював тренером команди Будівельник( Харків), виступав за команди СКА (Київ) у чемпіонаті СРСР, а у складі збірної Харкова став призером Спартакіади УРСР (1959 рік). У складі команди ветеранів міста Харкова Євген Бороховський був переможцем і призером міжнародних турнірів.

"Його внесок в історію спорту-безцінний. Він завжди був прикладом сили, стійкості і відданості спорту. Висловлюємо співчуття рідним і близьким", - йдеться в прес-службі ХНУРЕ.

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Про те, що Олександра Тарасова проходить лікування коронавірусу в лікарні, повідомила Оксана Шевченко 24 грудня.

29 грудня стало відомо, що волонтера перевели в реанімацію, у неї стався пневмонічний інфаркт. Стан Олександри лікарі оцінювали як стабільно важкий, її перевели на апарат штучної вентиляції легенів.

"Страшна новина для всіх нас. Сталося непоправне. Олександра Тарасова покинула нас. Ковід забрав прекрасну людину. Сльоза. Відчай. Організація похорону під контролем", - написала подруга Олександри Оксана Шевченко на своїй сторінці Facebook.

До слова, небезпечного хижака помітили в Харкові, з'явилися кадри:"опинилася на міській вулиці".

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