Харків'янин, який набив собі на лобі татуювання "Кернес живий", вирішив на цьому не зупинятися
Новою витівкою харків'янина поділилися в телеграм-каналі "Х. Х".
Хлопець вирішив вийти в місто з плакатом, на якому з граматичними помилками красується напис: "Кернес живий і останетца в наших серцях"(прим. ред. - орфографія збережена).
"йому просто потрібна увага, впевнена, він не серйозно це все", " повний кернець. Він ще й половини букв не знає"," ось відразу видно пацан в мери мітить)", - пишуть харків'яни в коментарях.
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