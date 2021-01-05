Харків'янин, який набив собі на лобі татуювання "Кернес живий", вирішив на цьому не зупинятися

Новою витівкою харків'янина поділилися в телеграм-каналі "Х. Х".

Хлопець вирішив вийти в місто з плакатом, на якому з граматичними помилками красується напис: "Кернес живий і останетца в наших серцях"(прим. ред. - орфографія збережена).

"йому просто потрібна увага, впевнена, він не серйозно це все", " повний кернець. Він ще й половини букв не знає"," ось відразу видно пацан в мери мітить)", - пишуть харків'яни в коментарях.

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