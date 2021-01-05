Харьковчанин, который набил себе на лбу татуировку "Кернес жив", решил на этом не останавливаться
Новой выходкой харьковчанина поделились в телеграм-канале "Х.Х".
Парень решил выйти в город с плакатом, на котором с грамматическими ошибками красуется надпить: "Кернес жив и останетца в нашых серцах"(прим. ред. - орфография сохранена).
"ему просто нужно внимание, уверена, он не серьезно это все", "Полный кернец. Он еще и половины букв не знает", "Вот сразу видно пацан в мэры метит)", - пишут харьковчане в комментариях.
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