У Харкові неадкватний хлопець вдарив з ноги по обличчю касирку

Про це повідомили в Telegram-каналі "Х. Х".

Те, що відбувається потрапило на відеокамеру супермаркету. На кадрах можна побачити, як харків'янин про щось сперечається з дівчиною-касиром, а поруч стоїть охоронець, який намагається убезпечити її від різких рухів буйного відвідувача магазину.

В один момент касирка відходить убік і нахиляється за товаром і в цей момент харків'янин підходить до беззахисної дівчини і вдаряє її ногою в обличчя.

Охоронець відразу ж схопив і спробував затримати неадеквата і відеозапис закінчується. Пізніше молодика спіймали місцеві жителі.

Вони вивели його на вулицю і дохідливо пояснили, що не варто було себе так вести з дівчиною, а також дали зрозуміти, наскільки болючим буває удар ногою в обличчя.

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