В Харькове неадкватный парень ударил с ноги по лицу кассиршу

Об этом сообщили в Telegram-канале "Х.Х".

Происходящее попало на видеокамеру супермаркета. На кадрах можно увидеть, как харьковчанин о чем-то спорит с девушкой-кассиром, а рядом стоит охранник, который пытается обезопасить ее от резких движений буйного посетителя магазина.

В один момент кассирша отходит в сторону и наклоняется за товаром и в этот момент харьковчанин подходит к беззащитной девушке и ударяет ее ногой в лицо.

Охранник сразу же схватил и попытался задержать неадеквата и видеозапись заканчивается. Позже молодого человека поймали местные жители.

Они вывели его на улицу и доходчиво объяснили, что не стоило себя так вести с девушкой, а также дали понять, насколько болезненным бывает удар ногой в лицо.

Ранее мы писали, что министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, будет ли работать общественный транспорт в случае введения полного локдауна

В случае введения в Украине полного карантина объекты критической инфраструктуры могут продолжить работу, в том числе и общественный транспорт.

К слову, присвоила деньги школьников, собранные на путешествие: в Харькове осудили экс-учительницу.

Как сообщала Politeka, вдова Кернеса Гайсинская обняла "любимца" и заговорила о трагедии, фото: "Очень сложно".

Также Politeka писала, что в Харькове девушка открыла стрельбу из окна, видео: "Вот таких и нужно мобилизовать".