В Харькове неадкватный парень ударил с ноги по лицу кассиршу
Об этом сообщили в Telegram-канале "Х.Х".
Происходящее попало на видеокамеру супермаркета. На кадрах можно увидеть, как харьковчанин о чем-то спорит с девушкой-кассиром, а рядом стоит охранник, который пытается обезопасить ее от резких движений буйного посетителя магазина.
В один момент кассирша отходит в сторону и наклоняется за товаром и в этот момент харьковчанин подходит к беззащитной девушке и ударяет ее ногой в лицо.
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Охранник сразу же схватил и попытался задержать неадеквата и видеозапись заканчивается. Позже молодого человека поймали местные жители.
Они вывели его на улицу и доходчиво объяснили, что не стоило себя так вести с девушкой, а также дали понять, насколько болезненным бывает удар ногой в лицо.
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