У Харкові дівчина влаштувала стрілянину з пістолета через вікно

Судячи з відео цілилася дівчина в напрямку житлових будинків, а також у двір.

Поки невідомо, що це було за зброю – ймовірно це травмат з гумовими кулями або ж стріляла дівчина холостими. Але в мережі не виключають, що це був вогнестріл.

Таку розвагу дівчина влаштували під час святкування Нового року.

Вистріливши, дівчина відходить від відкритого вікна і посміхається комусь за камерою.

"Хвора та людина, яка дала пістолет їй і сама вона також не сповнена розуму", " Агресія, жорстокість і нерозуміння, що таке зброя. Дебілізм повний, нелюди", " добре, що я з 31 по 4 сидів вдома", " Холостими заборонено стріляти?", "Ось таких і потрібно мобілізувати" - пишуть в коментарях українці.

До слова, небезпечного хижака помітили в Харкові, з'явилися кадри:"опинилася на міській вулиці".

Як повідомляла Politeka, харків'яни масово набивають тату з Кернесом на своєму тілі, фото: "Це що флешмоб?".

Також Politeka писала, що у Харкові хворого дідуся вирішили силою вигнати з маршрутки, відео: "та що ж це за звірина?".