В Харківській області збільшилася смертність від китайського вірусу
Як передає телеграм-канал "Харків лайф", в області станом на 9 ранку 5 січня 313 людини за добу заразилися вірусом.
Всього з початку пандемії захворіло 70 656 харків'янина, померли 14 (Всього 1132), одужали + 408 (всього 58 071)
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Крім того, існує висока ймовірність, що COVID-19 перетвориться в ендемічну інфекцію (тобто характерну для певної місцевості), тому світу доведеться навчитися жити з коронавірусом.
Про це заявив експерт з інфекційних хвороб ВООЗ Девід Хейман.
Експерт вказав, що світ сподівався на колективний імунітет: нібито через нього темпи поширення інфекції повинні були знизитися. Але, як сказав Хейман, у світі поки неправильно розуміють концепцію колективного імунітету.
До слова, небезпечного хижака помітили в Харкові, з'явилися кадри:"опинилася на міській вулиці".
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