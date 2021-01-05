В Харківській області збільшилася смертність від китайського вірусу

Як передає телеграм-канал "Харків лайф", в області станом на 9 ранку 5 січня 313 людини за добу заразилися вірусом.

Всього з початку пандемії захворіло 70 656 харків'янина, померли 14 (Всього 1132), одужали + 408 (всього 58 071)

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Крім того, існує висока ймовірність, що COVID-19 перетвориться в ендемічну інфекцію (тобто характерну для певної місцевості), тому світу доведеться навчитися жити з коронавірусом.

Про це заявив експерт з інфекційних хвороб ВООЗ Девід Хейман.

Експерт вказав, що світ сподівався на колективний імунітет: нібито через нього темпи поширення інфекції повинні були знизитися. Але, як сказав Хейман, у світі поки неправильно розуміють концепцію колективного імунітету.

До слова, небезпечного хижака помітили в Харкові, з'явилися кадри:"опинилася на міській вулиці".

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