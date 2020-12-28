Харків'ян терміново госпіталізували з обмороженнями
Про це повідомили в департаменті охорони здоров'я ХОДА.
За минулу добу в лікарні Харкова звернулися дві людини з обмороженням і переохолодженням.
Обох постраждалих госпіталізували.
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