Харків'ян терміново госпіталізували з обмороженнями

Про це повідомили в департаменті охорони здоров'я ХОДА.

За минулу добу в лікарні Харкова звернулися дві людини з обмороженням і переохолодженням.

Обох постраждалих госпіталізували.

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Як повідомили в Центрі екстреної медицини та медицини катастроф, до неї на допомогу поспішила бригада швидкої допомоги.

"Під час огляду 74-річної пацієнтки, її серце зупинилося. Жінці провели екстрені реанімаційні заходи і повернули до життя, після чого доставили в лікарню", - розповіли медики.

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Степанов заявив, що заразитися коронавірусом в напівпорожньому автобусі або метро, дотримуючись дистанції і перебуваючи в масці, навряд чи можливо, ризик "дуже-дуже низький". У разі введення в Україні повного карантину об'єкти критичної інфраструктури можуть продовжити роботу, в тому числі і громадський транспорт.

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