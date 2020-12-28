В Украине с 1 января 2021 года вырастет цена на коммунальные тарифы

Как передает Politeka.net, украинцы в скором времени будут платить за газ на 14% больше прежней стоимости, сообщает пресс-служба "Нафтогаза".

Цена газа будет составлять 7,22 грн/куб. м с НДС и без учета стоимости распределения (доставки). В декабре 2020 года за газ украинцы платили 6,33 грн куб. м.

В компании пояснили, что изменения цен на газ в январе обусловлены, в первую очередь, сезонным фактором и увеличением оптовой цены на голубое топливо.

Эта новость стала одной из самых обсуждаемых в последние дни. Украинцы в сети не сдерживали себя в высказываниях, возмущаясь повышением цен.

"Вечная украинская загадка, над которой бились все украинские политические популисты и не смогли разрешить её - почему на внутренний рынок не идёт газ украинской добычи и почему цена газа для населения привязана к европейским рынкам", "Все делают для того, чтобы загнать людей в долги и начать отжимать жилье", "Если погода будет теплая, то выживем, если нет - пиши пропало", "Это еще не конец. Благосостояние монополистов растет и растет цены в связи с увеличением спроса", - писали пользователи сети.

Напомним, платежки за коммуналку готовятся пересмотреть, за что разрешат не платить: "С учетом роста тарифов..."

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