Харьковчан срочно госпитализировали с обморожениями
Об этом сообщили в Департаменте здравоохранения ХОГА.
За минувшие сутки в больницы Харькова обратились два человека с обморожением и переохлаждением.
Обоих пострадавших госпитализировали.
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Как сообщили в Центре экстренной медицины и медицины катастроф, к ней на помощь поспешила бригада скрой помощи.
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