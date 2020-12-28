Харьковчан срочно госпитализировали с обморожениями

Об этом сообщили в Департаменте здравоохранения ХОГА.

За минувшие сутки в больницы Харькова обратились два человека с обморожением и переохлаждением.

Обоих пострадавших госпитализировали.

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Как сообщили в Центре экстренной медицины и медицины катастроф, к ней на помощь поспешила бригада скрой помощи.

"Во время осмотра 74-летней пациентки, ее сердце остановилось. Женщине провели экстренные реанимационные мероприятия и вернули к жизни, после чего доставили в больницу", - рассказали медики.

Также мы писали, что министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, будет ли работать общественный транспорт в случае введения полного локдауна

Степанов заявил, что заразиться коронавирусом в полупустом автобусе или метро, соблюдая дистанцию и находясь в маске, вряд ли возможно, риск "очень-очень низкий". В случае введения в Украине полного карантина объекты критической инфраструктуры могут продолжить работу, в том числе и общественный транспорт.

К слову, 110 тыс. человек пришли попрощаться с Кернесом: очередь показали с высоты птичьего полета, фото.

Как сообщала Politeka, Добкин заговорил об участии в выборах после трагедии с Кернесом: "Было бы верхом кощунства...".

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