Харківська область знаходиться на третьому місці за кількістю заражень за весь період
Станом на 28 грудня з початку пандемії в Харківській області зареєстровано 1057 летальних випадків.
Про це повідомили на сайті РНБО.
За минулу добу діагноз підтвердили у 123 осіб, від вірусу померло 6 харків'ян, одужали 333 людини.
"З такими темпами скоро короновірус закінчиться",-написали в телеграм-каналі"Харків life".
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Раніше ми писали, що на Харківщині лікарі врятували п'ятимісячного малюка, у якого зупинилося серце
Про це повідомив у Facebook "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф".
Медики розповіли, що дитина почала задихатися на вулиці. Коли приїхали лікарі, у нього зупинилося серце.
У хлопчика була аномалія серцево-судинної системи. Бригада "швидкої" реанімувала його. Малюка разом з мамою доставили в лікарню.
До слова, 110 тис. людей прийшли попрощатися з Кернесом: чергу показали з висоти пташиного польоту, фото.
Як повідомляла Politeka, Добкін заговорив про участь у виборах після трагедії з Кернесом: "було б верхом блюзнірства...".
Також Politeka писала про те, хто очолить Харків після трагедії з Кернесом, деталі: "не факт, що вибори скоро відбудуться".