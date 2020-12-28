Харківська область знаходиться на третьому місці за кількістю заражень за весь період

Станом на 28 грудня з початку пандемії в Харківській області зареєстровано 1057 летальних випадків.

Про це повідомили на сайті РНБО.

За минулу добу діагноз підтвердили у 123 осіб, від вірусу померло 6 харків'ян, одужали 333 людини.

"З такими темпами скоро короновірус закінчиться",-написали в телеграм-каналі"Харків life".

Раніше ми писали, що на Харківщині лікарі врятували п'ятимісячного малюка, у якого зупинилося серце

Про це повідомив у Facebook "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф".

Медики розповіли, що дитина почала задихатися на вулиці. Коли приїхали лікарі, у нього зупинилося серце.

У хлопчика була аномалія серцево-судинної системи. Бригада "швидкої" реанімувала його. Малюка разом з мамою доставили в лікарню.

До слова, 110 тис. людей прийшли попрощатися з Кернесом: чергу показали з висоти пташиного польоту, фото.

Як повідомляла Politeka, Добкін заговорив про участь у виборах після трагедії з Кернесом: "було б верхом блюзнірства...".

Також Politeka писала про те, хто очолить Харків після трагедії з Кернесом, деталі: "не факт, що вибори скоро відбудуться".