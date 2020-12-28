Харьковская область находится на третьем месте по числу заражений за весь период
По состоянию на 28 декабря с начала пандемии в Харьковской области зарегистрировано 1057 летальных исходов.
Об этом сообщили на сайте СНБО.
За прошедшие сутки диагноз подтвердили у 123 человек, от вируса умерло 6 харьковчан, выздоровели 333 человека.
"С такими темпами скоро короновирус закончится", - написали в телеграм-канале "Харьков life".
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Ранее мы писали, что на Харьковщине врачи спасли пятимесячного малыша, у которого остановилось сердце
Об этом сообщил в Facebook "Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф".
Медики рассказали, что ребенок начал задыхаться на улице. Когда приехали врачи, у него остановилось сердце.
У мальчика была аномалия сердечно-сосудистой системы. Бригада "скорой" реанимировала его. Малыша вместе с мамой доставили в больницу.
К слову, 110 тыс. человек пришли попрощаться с Кернесом: очередь показали с высоты птичьего полета, фото.
Как сообщала Politeka, Добкин заговорил об участии в выборах после трагедии с Кернесом: "Было бы верхом кощунства...".
Также Politeka писала о том, кто возглавит Харьков после трагедии с Кернесом, детали: "Не факт, что выборы скоро состоятся".