Харьковская область находится на третьем месте по числу заражений за весь период

По состоянию на 28 декабря с начала пандемии в Харьковской области зарегистрировано 1057 летальных исходов.

Об этом сообщили на сайте СНБО.

За прошедшие сутки диагноз подтвердили у 123 человек, от вируса умерло 6 харьковчан, выздоровели 333 человека.

"С такими темпами скоро короновирус закончится", - написали в телеграм-канале "Харьков life".

Ранее мы писали, что на Харьковщине врачи спасли пятимесячного малыша, у которого остановилось сердце

Об этом сообщил в Facebook "Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф".

Медики рассказали, что ребенок начал задыхаться на улице. Когда приехали врачи, у него остановилось сердце.

У мальчика была аномалия сердечно-сосудистой системы. Бригада "скорой" реанимировала его. Малыша вместе с мамой доставили в больницу.

К слову, 110 тыс. человек пришли попрощаться с Кернесом: очередь показали с высоты птичьего полета, фото.

Как сообщала Politeka, Добкин заговорил об участии в выборах после трагедии с Кернесом: "Было бы верхом кощунства...".

Также Politeka писала о том, кто возглавит Харьков после трагедии с Кернесом, детали: "Не факт, что выборы скоро состоятся".