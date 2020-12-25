Харьковщину засыпает снегом, на дорогах участились ДТП

25 декабря в регионе будет облачная погода, днем мокрый снег с дождем, гололед, налипание мокрого снега.

На дорогах гололедица. Ветер южный, 7-12 м/с. Днем порывы ветра могут достигать 15-20 м/с.

Харьковчане с самого утра публицуют фото последствий непогоды.

"Дтп на Одесской.Ребята, дорога скользкая. Будьте осторожны", - пишут очевидцы.

"Харьков засыпало снегом: жестяк на дорогах. Вроде и чистят, но машина не тормозит вообще. Ужасный гололёд. Будьте внимательны!", - написали в телеграм-канале "Труха".

Кроме того мы писали, что Харьков снова попал в число лидеров по распространению китайского вируса

Об этом сообщил министр охраны здоровья Максим Степанов.

Он рассказал, что Харьковская область по этому показателю занимает пятое место в Украине после Киева, Одесской, Киевской и Запорожской областей.

За сутки в регионе коронавирусом заразились 629 человек. При этом 837 пациентов выздоровели, а 18 — умерли. По числу смертей за сутки Харьковская область тоже в лидерах. Больше только в Днепропетровской (20 человек) и Одесской (19 человек) областях.

К слову, 110 тыс. человек пришли попрощаться с Кернесом: очередь показали с высоты птичьего полета, фото.

Как сообщала Politeka, Добкин заговорил об участии в выборах после трагедии с Кернесом: "Было бы верхом кощунства...".

Также Politeka писала о том, кто возглавит Харьков после трагедии с Кернесом, детали: "Не факт, что выборы скоро состоятся".