На Харьковщине взорвалась противопехотная мина
Инцидент произошел в селе Ковшаровка, сообщают в пресс-службе ГСЧС Харьковщины.
На место выезжали спасатели 44-й Государственной пожарно-спасательной част Купянска. Оказалось, что во время сварочных работ противопехотной мины ОЗМ-152 пострадал 38-летний мужчина.
Сработал взрыватель натяжного действия и отскочил пострадавшему в ногу.
Мужчину немедленно отвезли в Купянскую районную больницу. Мину изъяли пиротехники и обезвредили на специальной подрывной площадке.
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Ранее мы писали, что в Харькове ссора двух подростков закончилась ножевыми ранениями.
На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа Холодногорского отдела полиции, сообщили медики.
Между двумя подростками возник конфликт, который перешел в драку, 16-летний студент ударил 17-летнего парня. Тот достал нож и нанес несколько ответных ударов.
16-летнего пострадавшего доставили в больницу, он получил непроникающие ножевые ранения, сейчас его состояние удовлетворительное.
Следователем по данному факту открыто уголовное производство.
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