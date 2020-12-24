На Харьковщине взорвалась противопехотная мина

Инцидент произошел в селе Ковшаровка, сообщают в пресс-службе ГСЧС Харьковщины.

На место выезжали спасатели 44-й Государственной пожарно-спасательной част Купянска. Оказалось, что во время сварочных работ противопехотной мины ОЗМ-152 пострадал 38-летний мужчина.

Сработал взрыватель натяжного действия и отскочил пострадавшему в ногу.

Мужчину немедленно отвезли в Купянскую районную больницу. Мину изъяли пиротехники и обезвредили на специальной подрывной площадке.

Ранее мы писали, что в Харькове ссора двух подростков закончилась ножевыми ранениями.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа Холодногорского отдела полиции, сообщили медики.

Между двумя подростками возник конфликт, который перешел в драку, 16-летний студент ударил 17-летнего парня. Тот достал нож и нанес несколько ответных ударов.

16-летнего пострадавшего доставили в больницу, он получил непроникающие ножевые ранения, сейчас его состояние удовлетворительное.

Следователем по данному факту открыто уголовное производство.

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