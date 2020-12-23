Житель Харькова скончался от малярии

Мужчина работал в Экваториальной Гвинее, а когда вернулся в Украину, состояние его здоровья заметно ухудшилось, передают "comments.ua".

Медики сообщили, что у харьковчанина появилась головная боль и поднялась температура тела.

Мужчина был госпитализирован, и медики поставили ему диагноз "малярия", но, к сожалению, спасти мужчину не удалось.

По официальным данным, с начала года 2020 года в Харьковской области было зафиксировано пять случаев малярии. Заболевшие граждане возвращались из Африки и Индии.

Ранее мы писали, что мужчину, которого долго разыскивали на Харьковщине, нашли мертвым.

Об этом сообщили волонтеры поисковой группы "Милена".

68-летнего Александра Купина, жителя села Новопокровка Чугуевского района, который пропал неделю назад, нашли мертвым.

Известно, что пропавшего видели в разных местах, поэтому родственники и волонтеры не теряли надежду найти Александра живым.

Но утром 20 декабря, группа активистов собралась в Новопокровке, чтобы снова обойти село и окресности, и нашли тело Александра.

К слову, в Харькове объявили трехдневный траур, жители негодуют из-за ограничений: "Мало нам карантина?".

Как сообщала Politeka, Добкин заговорил об участии в выборах после трагедии с Кернесом: "Было бы верхом кощунства...".

Также Politeka писала о том, кто возглавит Харьков после трагедии с Кернесом, детали: "Не факт, что выборы скоро состоятся".