Житель Харькова скончался от малярии
Мужчина работал в Экваториальной Гвинее, а когда вернулся в Украину, состояние его здоровья заметно ухудшилось, передают "comments.ua".
Медики сообщили, что у харьковчанина появилась головная боль и поднялась температура тела.
Мужчина был госпитализирован, и медики поставили ему диагноз "малярия", но, к сожалению, спасти мужчину не удалось.
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По официальным данным, с начала года 2020 года в Харьковской области было зафиксировано пять случаев малярии. Заболевшие граждане возвращались из Африки и Индии.
Ранее мы писали, что мужчину, которого долго разыскивали на Харьковщине, нашли мертвым.
Об этом сообщили волонтеры поисковой группы "Милена".
68-летнего Александра Купина, жителя села Новопокровка Чугуевского района, который пропал неделю назад, нашли мертвым.
Известно, что пропавшего видели в разных местах, поэтому родственники и волонтеры не теряли надежду найти Александра живым.
Но утром 20 декабря, группа активистов собралась в Новопокровке, чтобы снова обойти село и окресности, и нашли тело Александра.
К слову, в Харькове объявили трехдневный траур, жители негодуют из-за ограничений: "Мало нам карантина?".
Как сообщала Politeka, Добкин заговорил об участии в выборах после трагедии с Кернесом: "Было бы верхом кощунства...".
Также Politeka писала о том, кто возглавит Харьков после трагедии с Кернесом, детали: "Не факт, что выборы скоро состоятся".