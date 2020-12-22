Літак з тілом Геннадія Кернеса прибув до Харкова ввечері 21 грудня

Про це повідомив секретар Харківської міськради Ігор Терехов.

Харків'яни почали пропонувати забальзамувати Кернеса і відкрити мавзолей на місці, де раніше був пам'ятник Леніну.

Про це стало відомо з телеграм-каналу "Х.Х.".

"Можна зробити мавзолей нашому улюбленому меру", - запропонувала харків'янка.

"Забальзамуй і вдома у себе поклади", "хороша ідея", "Вам би в дурку, разом з ідолом", " хороша ідея! Йди мала переодягайся і вали додому, ти програла в цьому житті", "можна на лавочці його покласти, красиво буде","... Але справа його живе...", "Може давай його на хрест повісимо і спалимо, як Ісуса Христа? Чим ми гірші?", "Ну хоч хтось додумався. Хороша ж думка", "краща ідея яку я чув, хах", "і крамничок побільше у мавзолею треба поставити", - жартували в коментарях харків'яни.

Раніше ми писали, що 21 грудня в Харкові приземлився літак з Берліна з тілом Геннадія Кернеса

Через півгодини після приземлення борту катафалк і автомобілі охорони виїхали з території льотного поля.

Чартерний літак з Берліна приземлився в аеропорту Харкова. Після необхідних процедур, труну з тілом завантажили в катафалк прямо на злітному полі. У супроводі кортежу, авто покинуло територію аеропорту. Тіло доставили в морг 17-ї міської лікарні.

Зустрічати літак в аеропорт прибули міські чиновники, зокрема, секретар міськради Ігор Терехов і екс-голова Харківської обласної ради Сергій Чернов.

"Дуже важко дітям і дружині. Важка втрата і для сім'ї і для нас усіх. Ми одна велика дружна сім'я, яку Геннадій Адольфович формував не один рік", — сказав в аеропорту Ігор Терехов.

До слова, у Харкові оголосили триденну жалобу, жителі обурюються через обмеження: "Мало нам карантину?".

Як повідомляла Politeka, Добкін заговорив про участь у виборах після трагедії з Кернесом: "було б верхом блюзнірства...".

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