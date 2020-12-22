На Харківщині знову знайшли боєприпаси часів Другої світової

Про це повідомили в ГУ ДСНС України в Харківській області, передає "Об'єктив".

В Основ'янському районі Харкова в селищі Жихор виявили 28 боєприпасів періоду Другої світової війни.

Серед боєприпасів, що не розірвалися – німецький реактивний фугасний снаряд діаметром 158,5 мм, міни, патрони.

Всі вибухонебезпечні предмети ліквідували на спеціальних вибухових майданчиках шляхом підриву. На щастя, постраждалих немає.

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вибух, швидка

Раніше ми писали, що 21 грудня в Харкові приземлився літак з Берліна з тілом Геннадія Кернеса

Через півгодини після приземлення борту катафалк і автомобілі охорони виїхали з території льотного поля.

Чартерний літак з Берліна приземлився в аеропорту Харкова. Після необхідних процедур, труну з тілом завантажили в катафалк прямо на злітному полі. У супроводі кортежу, авто покинуло територію аеропорту. Тіло доставили в морг 17-ї міської лікарні.

Зустрічати літак в аеропорт прибули міські чиновники, зокрема, секретар міськради Ігор Терехов і екс-голова Харківської обласної ради Сергій Чернов.

"Дуже важко дітям і дружині. Важка втрата і для сім'ї і для нас усіх. Ми одна велика дружна сім'я, яку Геннадій Адольфович формував не один рік", — сказав в аеропорту Ігор Терехов.

До слова, у Харкові оголосили триденну жалобу, жителі обурюються через обмеження: "Мало нам карантину?".

Як повідомляла Politeka, Добкін заговорив про участь у виборах після трагедії з Кернесом: "було б верхом блюзнірства...".

Також Politeka писала про те, хто очолить Харків після трагедії з Кернесом, деталі: "не факт, що вибори скоро відбудуться".