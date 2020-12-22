Экс-депутат Михаил Добкин пожаловался на плохое настроение

Так, в своем Инстаграм политик рассказал, что несмотря на хандру, он все равно принимает активное участие в социальной жизни и новогодних передачах.

"Настроение не очень, но запись новогодних передач никто не отменял", - написал Добкин.

"В связи с уходом Геннадия Кернеса настроения нет у многих... Он многое сделал. Я хоть сам не с Харькова, но в этом году был Харькове не раз и скажу что это замечательный и очень комфортный город! Надеюсь что злодеи которые ждали ухода мэра, не смогут навредить городу и Харьков дальше будет развиваться такими же темпами! Всем добра и терпения!", - написал харьковчанин в комментариях.

Ранее мы писали, что 21 декабря в Харькове приземлился самолет из Берлина с телом Геннадия Кернеса

Спустя полчаса после приземления борта катафалк и автомобили охраны выехали с территории летного поля.

Чартерный самолет из Берлина приземлился в аэропорту Харькова. После необходимых процедур, гроб с телом погрузили в катафалк прямо на взлетном поле. В сопровождении кортежа, авто покинуло территорию аэропорта. Тело доставили в морг 17-й городской больницы.

Встречать самолет в аэропорт прибыли городские чиновники, в частности, секретарь горсовета Игорь Терехов и экс-глава Харьковского областного совета Сергей Чернов.

"Очень тяжело детям и жене. Тяжелая утрата и для семьи и для нас всех. Мы одна большая дружная семья, которую Геннадий Адольфович формировал не один год", — сказал в аэропорту Игорь Терехов.

К слову, в Харькове объявили трехдневный траур, жители негодуют из-за ограничений: "Мало нам карантина?".

Как сообщала Politeka, Добкин заговорил об участии в выборах после трагедии с Кернесом: "Было бы верхом кощунства...".

Также Politeka писала о том, кто возглавит Харьков после трагедии с Кернесом, детали: "Не факт, что выборы скоро состоятся".