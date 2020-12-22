Екс-депутат Михайло Добкін поскаржився на поганий настрій

Так, у своєму Instagram політик розповів, що незважаючи на поганий настрій, він все одно бере активну участь у соціальному житті і новорічних передачах.

"Настрій не дуже, але запис новорічних передач ніхто не відміняв", - написав Добкін.

"У зв'язку з відходом Геннадія Кернеса настрою немає у багатьох... Він багато зробив. Я хоч сам не з Харкова, але в цьому році був Харкові не раз і скажу що це чудовий і дуже комфортний місто! Сподіваюся що лиходії які чекали відходу мера, не зможуть нашкодити місту і Харків далі буде розвиватися такими ж темпами! Всім добра і терпіння!",- написав харків'янин в коментарях.

Раніше ми писали, що 21 грудня в Харкові приземлився літак з Берліна з тілом Геннадія Кернеса

Через півгодини після приземлення борту катафалк і автомобілі охорони виїхали з території льотного поля.

Чартерний літак з Берліна приземлився в аеропорту Харкова. Після необхідних процедур, труну з тілом завантажили в катафалк прямо на злітному полі. У супроводі кортежу, авто покинуло територію аеропорту. Тіло доставили в морг 17-ї міської лікарні.

Зустрічати літак в аеропорт прибули міські чиновники, зокрема, секретар міськради Ігор Терехов і екс-голова Харківської обласної ради Сергій Чернов.

"Дуже важко дітям і дружині. Важка втрата і для сім'ї і для нас усіх. Ми одна велика дружна сім'я, яку Геннадій Адольфович формував не один рік", — сказав в аеропорту Ігор Терехов.

До слова, у Харкові оголосили триденну жалобу, жителі обурюються через обмеження: "Мало нам карантину?".

Як повідомляла Politeka, Добкін заговорив про участь у виборах після трагедії з Кернесом: "було б верхом блюзнірства...".

Також Politeka писала про те, хто очолить Харків після трагедії з Кернесом, деталі: "не факт, що вибори скоро відбудуться".