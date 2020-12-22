21 грудня в Харкові приземлився літак з Берліна з тілом Геннадія Кернеса

Через півгодини після приземлення борту катафалк і автомобілі охорони виїхали з території льотного поля.

Чартерний літак з Берліна приземлився в аеропорту Харкова. Після необхідних процедур, труну з тілом завантажили в катафалк прямо на злітному полі. У супроводі кортежу, авто покинуло територію аеропорту. Тіло доставили в морг 17-ї міської лікарні.

Зустрічати літак в аеропорт прибули міські чиновники, зокрема, секретар міськради Ігор Терехов і екс-голова Харківської обласної ради Сергій Чернов.

"Дуже важко дітям і дружині. Важка втрата і для сім'ї і для нас усіх. Ми одна велика дружна сім'я, яку Геннадій Адольфович формував не один рік", — сказав в аеропорту Ігор Терехов.

Раніше ми писали, що мера Харкова Геннадія Кернеса поховають на почесній алеї видатних харків'ян на міському кладовищі №2.

Про це повідомили на брифінгу в мерії.

Харків'яни зможуть попрощатися з мером Харкова на території ХНАТОБу наступного тижня.

За словами Терехова, похорони відбудуться в найближчий вівторок або середу, максимум - у четвер. Катафалк зустріне літак з тілом мера в аеропорту, після чого піде в місто в супроводі поліції і швидкої.

Відспівувати Кернеса будуть в Благовіщенському соборі, церемонія прощання відбудеться в ХНАТОБі і триватиме чотири години.

Поруч з тілом мером нестиме службу почесна варта. У мерії також попередили, що центральна частина міста буде перекрита.

До слова, у Харкові оголосили триденну жалобу, жителі обурюються через обмеження: "Мало нам карантину?".

Як повідомляла Politeka, Добкін заговорив про участь у виборах після трагедії з Кернесом: "було б верхом блюзнірства...".

Також Politeka писала про те, хто очолить Харків після трагедії з Кернесом, деталі: "не факт, що вибори скоро відбудуться".