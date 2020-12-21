Виконуючий обов'язки мера Харкова Ігор Терехов розповів про найближчі плани міськради

Так, Терехов завив, що на наступній сесії, яка відбудеться 30 грудня, міськрада розгляне питання присвоєння Геннадію Кернесу звання «Почесний харків'янин».

Крім цього, Терехов заявив про плани назвати ім'ям Кернеса станцію метро і один з проспектів Харкова, про це повідомив портал "nakipelo.ua".

Раніше ми писали, що мера Харкова Геннадія Кернеса поховають на почесній алеї видатних харків'ян на міському кладовищі №2.

Про це повідомили на брифінгу в мерії.

Харків'яни зможуть попрощатися з мером Харкова на території ХНАТОБу наступного тижня.

За словами Терехова, катафалк зустріне літак з тілом мера в аеропорту, після чого піде в місто в супроводі поліції і швидкої.

Відспівувати Кернеса будуть в Благовіщенському соборі, церемонія прощання відбудеться в ХНАТОБі і триватиме чотири години.

Поруч з тілом мером нестиме службу почесна варта. У мерії також попередили, що центральна частина міста буде перекрита.

До слова, у Харкові оголосили триденну жалобу, жителі обурюються через обмеження: "Мало нам карантину?".

Як повідомляла Politeka, Добкін заговорив про участь у виборах після трагедії з Кернесом: "було б верхом блюзнірства...".

Також Politeka писала про те, хто очолить Харків після трагедії з Кернесом, деталі: "не факт, що вибори скоро відбудуться".