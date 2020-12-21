Харківський пенсіонер розвів афериста і здав його поліції
Невідомий зателефонував до 63-річного пенсіонера, і зажадав 7 тисяч доларів. Аферист заявив, що це для того, щоб його сина не притягували до кримінальної відповідальності.
Чоловік відразу ж вирішив зв'язатися з сином, дізнався, що у нього все в порядку, і відразу ж подзвонив в поліцію, щоб здати шахрая. Афериста вирішили зловити на гарячому, тому все таки призначили зустріч.
Коли шахрай з'явився за грошима, співробітники правоохоронних органів заарештували його, і тепер йому загрожує термін.
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Аферист раніше не був судимий, і зараз йому 34 роки. Копи відкрили проти нього кримінальне провадження за частиною 2 статті 190. За незаконні дії вимагач може сісти у в'язницю на три роки.
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