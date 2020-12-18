У Харкові назвали дату прощання з Геннадієм Кернесом
Про це пише Newsroom з посиланням на свої джерела в міській раді.
Церемонія прощання з мером Харкова Геннадієм Кернесом пройде 23 грудня. Вона розпочнеться о 9: 00 і триватиме чотири години.
Церемонія відспівування Кернеса розпочнеться о 7: 00 в Благовіщенському соборі і триватиме 40 хвилин. Після цього труну буде перевезено до Харківського національного театру опери та балету (ХНАТОБ).
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Вже зараз у Харкові повним ходом йде підготовка до похорону мера Геннадія Кернеса.
Відео опубліковано в Telegram-каналі "Х*євий Харків".
Харківські комунальники розчищають під'їзди до 2-го кладовища, де і ховатимуть чиновника. Причому для облагороджування території задіяли трактор.
Раніше ми писали, що мера Харкова Геннадія Кернеса поховають на почесній алеї видатних харків'ян на міському кладовищі №2.
Про це повідомили на брифінгу в мерії.
Харків'яни зможуть попрощатися з мером Харкова на території ХНАТОБу наступного тижня.
До слова, у Харкові оголосили триденну жалобу, жителі обурюються через обмеження: "Мало нам карантину?".
Як повідомляла Politeka, Добкін заговорив про участь у виборах після трагедії з Кернесом: "було б верхом блюзнірства...".
Також Politeka писала про те, хто очолить Харків після трагедії з Кернесом, деталі: "не факт, що вибори скоро відбудуться".