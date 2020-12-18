В Харькове назвали дату прощания с Геннадием Кернесом
Об этом пишет Newsroom со ссылкой на свои источники в городском совете.
Церемония прощания с мэром Харькова Геннадием Кернесом пройдет 23 декабря. Она начнется в 9:00 и будет длиться четыре часа.
Церемония отпевания Кернеса начнется в 7:00 в Благовещенском соборе и будет длиться 40 минут. После этого гроб будет перевезен в Харьковский национальный театр оперы и балет (ХНАТОБ).
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Уже сейчас в Харькове полным ходом идет подготовка к похоронам мэра Геннадия Кернеса.
Видео опубликовано в Telegram-канале "Х**вый Харьков".
Харьковские коммунальщики расчищают подъезды ко 2-му кладбищу, где и будут хоронить чиновника. Причем для облагораживания территории задействовали трактор.
Ранее мы писали, что мэра Харькова Геннадия Кернеса похоронят на Почетной аллее выдающихся харьковчан на городском кладбище №2.
Об этом сообщили на брифинге в мэрии.
Харьковчане смогут проститься с мэром Харькова на территории ХНАТОБа на следующей наделе.
К слову, в Харькове объявили трехдневный траур, жители негодуют из-за ограничений: "Мало нам карантина?".
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Также Politeka писала о том, кто возглавит Харьков после трагедии с Кернесом, детали: "Не факт, что выборы скоро состоятся".