В Харькове назвали дату прощания с Геннадием Кернесом

Об этом пишет Newsroom со ссылкой на свои источники в городском совете.

Церемония прощания с мэром Харькова Геннадием Кернесом пройдет 23 декабря. Она начнется в 9:00 и будет длиться четыре часа.

Церемония отпевания Кернеса начнется в 7:00 в Благовещенском соборе и будет длиться 40 минут. После этого гроб будет перевезен в Харьковский национальный театр оперы и балет (ХНАТОБ).

Уже сейчас в Харькове полным ходом идет подготовка к похоронам мэра Геннадия Кернеса.

Видео опубликовано в Telegram-канале "Х**вый Харьков".

Харьковские коммунальщики расчищают подъезды ко 2-му кладбищу, где и будут хоронить чиновника. Причем для облагораживания территории задействовали трактор.

Ранее мы писали, что мэра Харькова Геннадия Кернеса похоронят на Почетной аллее выдающихся харьковчан на городском кладбище №2.

Об этом сообщили на брифинге в мэрии.

Харьковчане смогут проститься с мэром Харькова на территории ХНАТОБа на следующей наделе.

К слову, в Харькове объявили трехдневный траур, жители негодуют из-за ограничений: "Мало нам карантина?".

Как сообщала Politeka, Добкин заговорил об участии в выборах после трагедии с Кернесом: "Было бы верхом кощунства...".

Также Politeka писала о том, кто возглавит Харьков после трагедии с Кернесом, детали: "Не факт, что выборы скоро состоятся".