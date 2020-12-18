Мер Харкова Геннадій Кернес помер у віці 61 року
Журналіст Денис Казанський вважає, що близьке оточення харківського мера давно знало про те, що він не впорається з наслідками вірусу.
Про це він написав у Телеграмі.
"Знало, що Кернес втратив дієздатність, балансує на межі життя і смерті і в будь-якому випадку не зможе виконувати обов'язки градоначальника. Тим не менш, цю інформацію на час виборів приховали, і непрацездатному Кернесу організували новий термін", - пише Казанський.
Влада почала говорити правду про стан Кернеса тільки після того, як його привели до присяги.
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"Тепер рулити Харковом, паразитуючи на його імені, будуть люди, яких ніхто не вибирав", - резюмував журналіст.
Раніше ми писали, що мера Харкова Геннадія Кернеса поховають на почесній алеї видатних харків'ян на міському кладовищі №2.
Про це повідомили на брифінгу в мерії.
Харків'яни зможуть попрощатися з мером Харкова на території ХНАТОБу наступного тижня.
За словами Терехова, похорони відбудуться в найближчий вівторок або середу, максимум - у четвер. Катафалк зустріне літак з тілом мера в аеропорту, після чого піде в місто в супроводі поліції і швидкої.
Відспівувати Кернеса будуть в Благовіщенському соборі, церемонія прощання відбудеться в ХНАТОБі і триватиме чотири години.
Поруч з тілом мером нестиме службу почесна варта. У мерії також попередили, що центральна частина міста буде перекрита.
До слова, у Харкові оголосили триденну жалобу, жителі обурюються через обмеження: "Мало нам карантину?".
Як повідомляла Politeka, Добкін заговорив про участь у виборах після трагедії з Кернесом: "було б верхом блюзнірства...".
Також Politeka писала про те, хто очолить Харків після трагедії з Кернесом, деталі: "не факт, що вибори скоро відбудуться".