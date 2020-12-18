В Харкові шоста поліклініка залишилася без світла
У телеграм-каналі "Труха"очевидці поділилися відео, на якому видно, що в медзакладі нема електрики - люди користувалися ліхтариками в мобільних телефонах.
"Відразу видно, що немає в місті господарника", - підписав відео автор публікації.
"Кернес тільки помер а вже треш починається"," у нас опалення і гарячу воду на 2 дні відключили"," це тільки початок"," ще не раз згадайте"," Все, відкрився сезон виїзду з Харкова всіх злякалися і розчарованих"," починається обливши брудом один одного))) і справа зовсім не в феномені гепи", - пишуть харків'яни в коментарях до публікації.
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Раніше ми писали, що екс-нардеп Михайло Добкін прокоментував смерть мера Харкова Геннадія Кернеса.
У своєму Telegram-каналі він попросив вибачення у Кернеса.
"Ти прости мене, Гена, якщо словом чи ділом був не правий. Я тебе давно пробачив. Спочивай з миром", – написав він.
Добкін додав, що ім'я Кернеса завжди буде пов'язане з відродженням Харкова.
До слова, у Харкові оголосили триденну жалобу, жителі обурюються через обмеження: "Мало нам карантину?".
Як повідомляла Politeka, Добкін заговорив про участь у виборах після трагедії з Кернесом: "було б верхом блюзнірства...".
Також Politeka писала про те, хто очолить Харків після трагедії з Кернесом, деталі: "не факт, що вибори скоро відбудуться".