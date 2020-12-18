В Харкові шоста поліклініка залишилася без світла

У телеграм-каналі "Труха"очевидці поділилися відео, на якому видно, що в медзакладі нема електрики - люди користувалися ліхтариками в мобільних телефонах.

"Відразу видно, що немає в місті господарника", - підписав відео автор публікації.

"Кернес тільки помер а вже треш починається"," у нас опалення і гарячу воду на 2 дні відключили"," це тільки початок"," ще не раз згадайте"," Все, відкрився сезон виїзду з Харкова всіх злякалися і розчарованих"," починається обливши брудом один одного))) і справа зовсім не в феномені гепи", - пишуть харків'яни в коментарях до публікації.

Раніше ми писали, що екс-нардеп Михайло Добкін прокоментував смерть мера Харкова Геннадія Кернеса.

У своєму Telegram-каналі він попросив вибачення у Кернеса.

"Ти прости мене, Гена, якщо словом чи ділом був не правий. Я тебе давно пробачив. Спочивай з миром", – написав він.

Добкін додав, що ім'я Кернеса завжди буде пов'язане з відродженням Харкова.

До слова, у Харкові оголосили триденну жалобу, жителі обурюються через обмеження: "Мало нам карантину?".

Як повідомляла Politeka, Добкін заговорив про участь у виборах після трагедії з Кернесом: "було б верхом блюзнірства...".

Також Politeka писала про те, хто очолить Харків після трагедії з Кернесом, деталі: "не факт, що вибори скоро відбудуться".