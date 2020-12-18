В Харькове шестая поликлиника осталась без света

В телеграм-канале "Труха" очевидцы поделились видео, на котором видно, что в медучреждении нет электричества - люди пользовались фонариками в мобильных телефонах.

"Сразу видно, что нет в городе хозяйственника", - подписал видео автор публикации.

"Кернес только умер а уже треш начинается", "У нас отопление и гарячую воду на 2 дня отключили", "Это только начало", "Ещё не раз вспомните", "Все, открылся сезон выезда из Харькова всех испугавшихся и разочарованных", "Начинается облив грязью друг друга))) и дело совсем не в феномене гепы", - пишут харьковчане в комментариях к публикации.

Ранее мы писали, что экс-нардеп Михаил Добкин прокомментировал смерть мэра Харькова Геннадия Кернеса.

В своем Telegram-канале он попросил прощения у Кернеса.

"Ты прости меня, Гена, если словом или делом был не прав. Я тебя давно простил. Покойся с миром", – написал он.

Добкин добавил, что имя Кернеса всегда будет связано с возрождением Харькова.

К слову, в Харькове объявили трехдневный траур, жители негодуют из-за ограничений: "Мало нам карантина?".

Как сообщала Politeka, Добкин заговорил об участии в выборах после трагедии с Кернесом: "Было бы верхом кощунства...".

Также Politeka писала о том, кто возглавит Харьков после трагедии с Кернесом, детали: "Не факт, что выборы скоро состоятся".