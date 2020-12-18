14-річна львів'янка імовірно могла виїхати до родичів до Харкова

Про це повідомили в пошуковій групі "Мілена".

"Може добиратися на попутках і перебувати між цими двома містами", - повідомили волонтер.

Прикмети зниклої: зріст 160, Середня статура, волосся русяве, довге, хвилясте.

Була одягнена в сірий светр, сіру хутряну безрукавку, чорні уггі, білу шапку з помпоном. При собі може мати бордовий з помаранчевим рюкзак.

Якщо у вас є інформація про зниклу дівчинку-прохання повідомити за тел: 102 або 068-777-0-112.

На кону життя і здоров'я підлітка!

Раніше ми писали, що мера Харкова Геннадія Кернеса поховають на почесній алеї видатних харків'ян на міському кладовищі №2.

Про це повідомили на брифінгу в мерії.

Харків'яни зможуть попрощатися з мером Харкова на території ХНАТОБу наступного тижня.

За словами Терехова, похорони відбудуться в найближчий вівторок або середу, максимум - у четвер. Катафалк зустріне літак з тілом мера в аеропорту, після чого піде в місто в супроводі поліції і швидкої.

Відспівувати Кернеса будуть в Благовіщенському соборі, церемонія прощання відбудеться в ХНАТОБі і триватиме чотири години.

Поруч з тілом мером нестиме службу почесна варта. У мерії також попередили, що центральна частина міста буде перекрита.

До слова, у Харкові оголосили триденну жалобу, жителі обурюються через обмеження: "Мало нам карантину?".

Як повідомляла Politeka, Добкін заговорив про участь у виборах після трагедії з Кернесом: "було б верхом блюзнірства...".

Також Politeka писала про те, хто очолить Харків після трагедії з Кернесом, деталі: "не факт, що вибори скоро відбудуться".