14-летняя львовянка предположительно могла уехать к родственникам в Харьков
Об этом сообщили в поисковой группе "Милена".
"Может добираться на попутках и находиться между этими двумя городами", - сообщили волонтер.
Приметы пропавшей: рост 160, среднее телосложение, волосы русые, длинные, волнистые.
Была одета в серый свитер, серую меховую безрукавку, черные угги, белую шапку с помпоном. При себе может иметь бордовый с оранжевым рюкзак.
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Если у вас есть информация о пропавшей девочке - просьба сообщить по тел: 102 или 068-777-0-112.
На кону жизнь и здоровье подростка!
Ранее мы писали, что мэра Харькова Геннадия Кернеса похоронят на Почетной аллее выдающихся харьковчан на городском кладбище №2.
Об этом сообщили на брифинге в мэрии.
Харьковчане смогут проститься с мэром Харькова на территории ХНАТОБа на следующей наделе.
По словам Терехова, похороны состоятся в ближайший вторник или среду, максимум - в четверг. Катафалк встретит самолет с телом мэра в аэропорту, после чего последует в город в сопровождении полиции и скорой.
Отпевать Кернеса будут в Благовещенском соборе, церемония прощания состоится в ХНАТОБе и продлится четыре часа.
Рядом с телом мэром будет нести службу почетный караул. В мэрии также предупредили, что центральная часть города будет перекрыта.
К слову, в Харькове объявили трехдневный траур, жители негодуют из-за ограничений: "Мало нам карантина?".
Как сообщала Politeka, Добкин заговорил об участии в выборах после трагедии с Кернесом: "Было бы верхом кощунства...".
Также Politeka писала о том, кто возглавит Харьков после трагедии с Кернесом, детали: "Не факт, что выборы скоро состоятся".