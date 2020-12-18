14-летняя львовянка предположительно могла уехать к родственникам в Харьков

Об этом сообщили в поисковой группе "Милена".

"Может добираться на попутках и находиться между этими двумя городами", - сообщили волонтер.

Приметы пропавшей: рост 160, среднее телосложение, волосы русые, длинные, волнистые.

Была одета в серый свитер, серую меховую безрукавку, черные угги, белую шапку с помпоном. При себе может иметь бордовый с оранжевым рюкзак.

Если у вас есть информация о пропавшей девочке - просьба сообщить по тел: 102 или 068-777-0-112.

На кону жизнь и здоровье подростка!

Ранее мы писали, что мэра Харькова Геннадия Кернеса похоронят на Почетной аллее выдающихся харьковчан на городском кладбище №2.

Об этом сообщили на брифинге в мэрии.

Харьковчане смогут проститься с мэром Харькова на территории ХНАТОБа на следующей наделе.

По словам Терехова, похороны состоятся в ближайший вторник или среду, максимум - в четверг. Катафалк встретит самолет с телом мэра в аэропорту, после чего последует в город в сопровождении полиции и скорой.

Отпевать Кернеса будут в Благовещенском соборе, церемония прощания состоится в ХНАТОБе и продлится четыре часа.

Рядом с телом мэром будет нести службу почетный караул. В мэрии также предупредили, что центральная часть города будет перекрыта.

К слову, в Харькове объявили трехдневный траур, жители негодуют из-за ограничений: "Мало нам карантина?".

Как сообщала Politeka, Добкин заговорил об участии в выборах после трагедии с Кернесом: "Было бы верхом кощунства...".

Также Politeka писала о том, кто возглавит Харьков после трагедии с Кернесом, детали: "Не факт, что выборы скоро состоятся".