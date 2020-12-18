Геннадій Кернес помер від ускладнень китайського вірусу в берлінській клініці "Шаріте"
Мер Харкова лікувався від COVID-19 в Німеччині з вересня. Друг Кернеса Павло Фукс повідомив, що лікарі вже збиралися виписувати мера, так як він йшов на поправку.
"Вранці зателефонувала дружина Кернеса, сказала, що її викликали в лікарню вночі. Вночі мій друг пішов з життя, людина, з якою ми дружили 30 років, ми не просто знайомі. Все в шоці, звичайно. Але це життя, що робити", - розповів Фукс.
Бізнесмен розповів, що смерть Кернеса стала для нього несподіванкою - мер йшов на поправку, але тут вірус дав ускладнення на нирки.
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"Причому дуже дивно все. Він був у дуже хорошому стані, вже лікарі хотіли відправляти його, але ускладнення дало на нирки, і коли нирки перестали працювати, вже ситуація змінилася. Треба далі жити...",- сказав Фукс.
Раніше ми писали, що мера Харкова Геннадія Кернеса поховають на почесній алеї видатних харків'ян на міському кладовищі №2.
Про це повідомили на брифінгу в мерії.
Харків'яни зможуть попрощатися з мером Харкова на території ХНАТОБу наступного тижня.
За словами Терехова, похорони відбудуться в найближчий вівторок або середу, максимум - у четвер. Катафалк зустріне літак з тілом мера в аеропорту, після чого піде в місто в супроводі поліції і швидкої.
Відспівувати Кернеса будуть в Благовіщенському соборі, церемонія прощання відбудеться в ХНАТОБі і триватиме чотири години.
Поруч з тілом мером нестиме службу почесна варта. У мерії також попередили, що центральна частина міста буде перекрита.
До слова, у Харкові оголосили триденну жалобу, жителі обурюються через обмеження: "Мало нам карантину?".
Як повідомляла Politeka, Добкін заговорив про участь у виборах після трагедії з Кернесом: "було б верхом блюзнірства...".
Також Politeka писала про те, хто очолить Харків після трагедії з Кернесом, деталі: "не факт, що вибори скоро відбудуться".