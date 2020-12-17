Мер Харкова Геннадій Кернес помер у віці 61 року

Про це 17 грудня повідомив його близький друг Павло Фукс.

"Наслідки коронавірусної інфекції дали серйозні ускладнення на роботу життєво важливих органів і систем його організму. Вічна пам'ять тобі, Мій друг", — написав бізнесмен.

Секретар Харківської міської ради Ігор Терехов повідомив, що в найближчі години будуть вирішувати питання дати і місця поховання мера.

"Дуже, дуже, дуже шкода. Царство Небесне. Співчуття родині і близьким. Шкода красиве місто Харків, без нього місто осиротів", " Царство Небесне.Спасибі тобі За Харків, місто яким я пишаюся, ти був кращим мером!", " На скільки ця правда, ой як не хочеться вірити", Якщо це факт, дуже сумно для сім'ї і нашому місту, буде хаоз", "дуже жавль Земля йому пухом", - сумують харків'яни в коментарях.

Зазначимо, раніше в Інтернеті вже писали про смерть Кернеса, але тоді чиновники і друзі харківського мера спростували цю інформацію. Однак харків'яни не повірили їхнім словам.

Користувачі Мережі почали обурюватися і проводити "розслідування".

"Ви помітили, що Павло Фукс розмовляє щодня з Геннадієм Кернесом, але ось дилема навіть аудіо інтерв'ю мер Харкова дати не може. Єдина спекуляція на яку можуть піти авантюристи з Харкова, записати голос Кернеса з вдячністю для жителів міста за підтримку, але зробить це не сам мер, а нейромережа. Геннадій Кернес в медикаментозній комі, а дешеві маніпулятори продовжують обманювати харків'ян", - писали в телеграм-каналі "Пліткарка".

Нагадавши, нового мера Кернеса назвали "незаконним", у Харкові переполох:"повне спотворення волі громадян".

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