В харківському метро чоловік втратив свідомість

Про це повідомляє телеграм-канал "Віха".

"На Спортивній чоловік знепритомнів. Першу допомогу приспіли надавати копи з охороною", - йдеться в повідомленні.

До слова, харків'янам показали черги в травматологію в 17-ій лікарні.

"Черга довжиною в життя". Ось такі черги зараз в травматологію в 17-ій лікарні. Постраждалих від ожеледиці (переломи рук, ніг) вже кладуть у відділення хірургії, так як тупо не вистачає ліжок!

Приймання переповнене другу добу поспіль. Пацієнти потрапляють на рентген тільки наступного дня після звернення за допомогою", - йдеться в повідомленні.

Крім того ми писали, що жителі Харківщини отримали травми різного ступеня тяжкості.

Як повідомив директор Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Віктор Забашта, станом на 16 грудня до медиків звернулися 221 травмованих: до одного з них викликали медиків, 186 пацієнтів госпіталізували.

Жителі області отримали розтягнення зв'язок, забої та переломи кісток рук.

Така кількість звернень в швидку безпосередньо пов'язано з погодою.

Як повідомляла Politeka, у маленького харків'янина зупинилося дихання на руках у матері, примчали лікарі: "через 2 хвилини...".

Додамо, що харків'яни отримують величезні гроші: у кого в Харкові найвища зарплата, названі суми.

Нагадаємо також, що лікар розповів про фатальну проблему в харківській лікарні:"можуть перебувати тільки 12 осіб".