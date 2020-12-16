У центрі Харкова жінка хотіла накласти на себе руки

Харків'янка сиділа на підвіконні будинку на вул. Трінклера, повідомили в патрульній поліції, передає "Місто Х".

Мати жінки розповіла прибулим на виклик поліцейським, що її дочці хтось погрожував і писав образливі повідомлення на мобільний телефон.

Патрульні почали розмовляти з жінкою, яка сиділа у вікні. Поки поліцейський Сергій Кліщ відволікав розмовами, його колега Яна Давиденко схопила харків'янку за руку і поцупила з підвіконня, після перетягнула в безпечне місце.

Жінку забрали співробітники швидкої допомоги. Щоб подивитися відео - натисніть на це посилання.



До слова, харків'янам показали черги в травматологію в 17-ій лікарні.

"Черга довжиною в життя". Ось такі черги зараз в травматологію в 17-ій лікарні. Постраждалих від ожеледиці (переломи рук, ніг) вже кладуть у відділення хірургії, так як тупо не вистачає ліжок!

Приймання переповнене другу добу поспіль. Пацієнти потрапляють на рентген тільки наступного дня після звернення за допомогою", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляла Politeka, у маленького харків'янина зупинилося дихання на руках у матері, примчали лікарі: "через 2 хвилини...".

Додамо, що харків'яни отримують величезні гроші: у кого в Харкові найвища зарплата, названі суми.

Нагадаємо також, що лікар розповів про фатальну проблему в харківській лікарні:"можуть перебувати тільки 12 осіб".