В Харківській області зафіксували нових хворих на китайський вірус

У Харківській області з початку карантину зафіксували 63178 випадків коронавірусу. Про це повідомили в прес-службі МОЗ.

Станом на 9 ранку 16 грудня за добу в регіоні 470 новий випадків захворювання, померло 18 людей.

До слова, медикам швидкої допомоги в Харкові через погану погоду доводиться йти на виклики пішки.

Про це повідомили в Харківському обласному центрі екстреної допомоги.

"Під'їзд до окремих будинків, а іноді - і до населених пунктів, виявився проблематичним. На обслуговування викликів медики в таких випадках відправлялися пішки. Таких викликів було зафіксовано дев'ять", - йдеться в повідомленні.

Крім того ми писали, що за добу співробітники ДСНС чотири рази допомогли усунути наслідки ожеледиці в Харкові.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України в Харківській області.

Рятувальники двічі виручали бригади "швидкої", а в селі Красне Харківського району їм довелося довезти до пацієнта лікаря з застряглого автомобіля.

Також за викликом співробітників КП" Міськелектротранс " рятувальникам довелося розпиляти дерево, яке впало на контактну електромережу.

Як повідомляла Politeka, у маленького харків'янина зупинилося дихання на руках у матері, примчали лікарі: "через 2 хвилини...".

Додамо, що харків'яни отримують величезні гроші: у кого в Харкові найвища зарплата, названі суми.

Нагадаємо також, що лікар розповів про фатальну проблему в харківській лікарні:"можуть перебувати тільки 12 осіб".