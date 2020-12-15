У Харкові молодий тато вийшов на прогулянку з дитячою коляскою, взувшись у ковзани

У Telegram-каналі ТСН з'явилося відео прогулянки.

"Батько року за версією зими 2020. Чоловік у Харкові, незважаючи на ожеледь, вийшов прогулятися з дитиною і на ковзанах заодно покататися. Приємне з корисним", - підписали відео автори публікації.

Крім того ми писали, що за добу співробітники ДСНС чотири рази допомогли усунути наслідки ожеледиці в Харкові.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України в Харківській області.

Рятувальники двічі виручали бригади "швидкої", а в селі Красне Харківського району їм довелося довезти до пацієнта лікаря з застряглого автомобіля.

Також за викликом співробітників КП "Міськелектротранс" рятувальникам довелося розпиляти дерево, яке впало на контактну електромережу.

Раніше ми писали, що харків'ян масово госпіталізують з забоями і переломами.

Всього за 24 години в "швидку" надійшло 87 звернень.

Про це розповів керівник Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Віктор Забашта.

“За добу в швидку допомогу звернулися 87 осіб зі скаргами на травми, отримані через ожеледицю. З них 77-госпіталізували. Найчастіше медики реєструють переломи гомілок і променевої артерії, розтягнення зв'язок і удари", — розповів Віктор Забашта.

Така кількість звернень за добу безпосередньо пов'язана з погодою.

Як повідомляла Politeka, у маленького харків'янина зупинилося дихання на руках у матері, примчали лікарі: "через 2 хвилини...".

Додамо, що харків'яни отримують величезні гроші: у кого в Харкові найвища зарплата, названі суми.

Нагадаємо також, що лікар розповів про фатальну проблему в харківській лікарні:"можуть перебувати тільки 12 осіб".