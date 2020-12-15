Харків'яни провели вільний час на офіційній ковзанці замість тієї, яка утворився на вулицях міста
Фото поділилися очевидці в телеграм-каналі "Х. Х".
На фото видно величезну чергу на місцевий каток. Важливо відзначити, що люди не тільки не дотримуються безпечної дистанції, але і "забули" про маски.
"Карантин на ковзанці", - підписав фото автор.
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Крім того ми писали, що за добу співробітники ДСНС чотири рази допомогли усунути наслідки ожеледиці в Харкові.
Про це повідомили в ГУ ДСНС України в Харківській області.
Рятувальники двічі виручали бригади "швидкої", а в селі Красне Харківського району їм довелося довезти до пацієнта лікаря з застряглого автомобіля.
Також за викликом співробітників КП" Міськелектротранс " рятувальникам довелося розпиляти дерево, яке впало на контактну електромережу.
Раніше ми писали, що харків'ян масово госпіталізують з забоями і переломами.
Всього за 24 години в "швидку" надійшло 87 звернень.
Про це розповів керівник Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Віктор Забашта.
“За добу в швидку допомогу звернулися 87 осіб зі скаргами на травми, отримані через ожеледицю. З них 77-госпіталізували. Найчастіше медики реєструють переломи гомілок і променевої артерії, розтягнення зв'язок і удари", — розповів Віктор Забашта.
Така кількість звернень за добу безпосередньо пов'язана з погодою.
Як повідомляла Politeka, у маленького харків'янина зупинилося дихання на руках у матері, примчали лікарі: "через 2 хвилини...".
Додамо, що харків'яни отримують величезні гроші: у кого в Харкові найвища зарплата, названі суми.
Нагадаємо також, що лікар розповів про фатальну проблему в харківській лікарні:"можуть перебувати тільки 12 осіб".