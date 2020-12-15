У Харкові не ходять тролейбуси чотирьох маршрутів
Про це повідомив директор департаменту міськради з питань інформації та зв'язків з громадськістю Юрій Сидоренко.
Рух зупинено через обмерзання контактної лінії.
Поки не можуть курсувати тролейбуси № 6 (вулиця Університетська — станція «Основа»), №12 (вулиця Клочківська — вулиця Рудика), №17 (вулиця Рудика — станція метро «Наукова») і №18 (станція метро «Держпром» — лікарня невідкладної допомоги). Також ускладнено проїзд на маршруті №27 (проспект Дзюби — вулиця Новий Побут).
Остапчук закотив галасливу п'янку з Нікітюк і Камінською, бідні сусіди: "Закрили рота!"
Ілона Гвоздьова з "Танців з зірками" зважилася на відчайдушне зізнання про дітей: "Досить вже…"
Юрій Горбунов потрапив у біду, з'явилися фото з місця НП: "Некерована автівка неслася..."
У Мережу потрапило відео з дружиною-красунею Олега Винника, як виглядає незрівнянна Таюне: "До сліз..."
Рух трамваїв забезпечено по всіх маршрутах.
Транспортники вночі очищали від обмерзання контактну мережу. Лінії обкатували 16 трамваїв і 17 тролейбусів, були задіяні 7 одиниць спецтехніки. 60 осіб допомагали впоратися з наслідками негоди.
Раніше ми писали, що харків'ян масово госпіталізують з забоями і переломами.
Всього за останні 24 години в "швидку" надійшло 87 звернень.
Про це розповів керівник Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Віктор Забашта.
“За добу в швидку допомогу звернулися 87 осіб зі скаргами на травми, отримані через ожеледицю. З них 77-госпіталізували. Найчастіше медики реєструють переломи гомілок і променевої артерії, розтягнення зв'язок і удари", — розповів Віктор Забашта.
Така кількість звернень за добу безпосередньо пов'язана з погодою.
Як повідомляла Politeka, у маленького харків'янина зупинилося дихання на руках у матері, примчали лікарі: "через 2 хвилини...".
Додамо, що харків'яни отримують величезні гроші: у кого в Харкові найвища зарплата, названі суми.
Нагадаємо також, що лікар розповів про фатальну проблему в харківській лікарні:"можуть перебувати тільки 12 осіб".