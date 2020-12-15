У Харкові не ходять тролейбуси чотирьох маршрутів

Про це повідомив директор департаменту міськради з питань інформації та зв'язків з громадськістю Юрій Сидоренко.

Рух зупинено через обмерзання контактної лінії.

Поки не можуть курсувати тролейбуси № 6 (вулиця Університетська — станція «Основа»), №12 (вулиця Клочківська — вулиця Рудика), №17 (вулиця Рудика — станція метро «Наукова») і №18 (станція метро «Держпром» — лікарня невідкладної допомоги). Також ускладнено проїзд на маршруті №27 (проспект Дзюби — вулиця Новий Побут).

Рух трамваїв забезпечено по всіх маршрутах.

Транспортники вночі очищали від обмерзання контактну мережу. Лінії обкатували 16 трамваїв і 17 тролейбусів, були задіяні 7 одиниць спецтехніки. 60 осіб допомагали впоратися з наслідками негоди.

Раніше ми писали, що харків'ян масово госпіталізують з забоями і переломами.

Всього за останні 24 години в "швидку" надійшло 87 звернень.

Про це розповів керівник Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Віктор Забашта.

“За добу в швидку допомогу звернулися 87 осіб зі скаргами на травми, отримані через ожеледицю. З них 77-госпіталізували. Найчастіше медики реєструють переломи гомілок і променевої артерії, розтягнення зв'язок і удари", — розповів Віктор Забашта.

Така кількість звернень за добу безпосередньо пов'язана з погодою.

Як повідомляла Politeka, у маленького харків'янина зупинилося дихання на руках у матері, примчали лікарі: "через 2 хвилини...".

Додамо, що харків'яни отримують величезні гроші: у кого в Харкові найвища зарплата, названі суми.

Нагадаємо також, що лікар розповів про фатальну проблему в харківській лікарні:"можуть перебувати тільки 12 осіб".