Харків'янам показали "каток", який доступний кожному

Телеграм-канал " ХК " опублікував фото на якому видно тротуар повністю покритий льодом. Але комунальники, мабуть, не поспішають обробляти дорогу, щоб не було слизько.

"Безкоштовний каток чомусь не користується попитом" - жартує автор публікації.

"Безкоштовне все погано користується попитом. Немає там престижу і понтів"," до ковзанки додається квиток до травматолога"," Дорога в пекло для комунальника"," Беру ковзани і виїжджаю"," турнікет з квитками поставте, народ попре", - пишуть харків'яни в коментарях.

Раніше ми писали, що харків'ян масово госпіталізують з забоями і переломами.

Всього за останні 24 години в "швидку" надійшло 87 звернень.

Про це розповів керівник Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Віктор Забашта.

“За добу в швидку допомогу звернулися 87 осіб зі скаргами на травми, отримані через ожеледицю. З них 77-госпіталізували. Найчастіше медики реєструють переломи гомілок і променевої артерії, розтягнення зв'язок і удари", — розповів Віктор Забашта.

Така кількість звернень за добу безпосередньо пов'язана з погодою.

Як повідомляла Politeka, у маленького харків'янина зупинилося дихання на руках у матері, примчали лікарі: "через 2 хвилини...".

Додамо, що харків'яни отримують величезні гроші: у кого в Харкові найвища зарплата, названі суми.

Нагадаємо також, що лікар розповів про фатальну проблему в харківській лікарні:"можуть перебувати тільки 12 осіб".