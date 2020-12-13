За минулу добу на Харківщині виявили 364 випадки вірусної хвороби

Як передає Politeka, з початку карантину на Харківщині виявили 62183 випадки COVID-19, повідомив 13 Грудня Харківський лабораторний центр. 749 осіб одужали, 18 померли

"46565 випадків одужання, 14724 випадки під наглядом, 894 випадки летальні", - йдеться в повідомленні.

18 померлих серед пацієнтів з вірусом - 19-четвертий рекорд за кількістю смертей на добу з початку тижня. У середу, 9 грудня, лабцентр повідомляв про 14 летальних випадків. Наступного дня, 10 грудня - про 16 смертей, 13 Грудня - про 17.

Раніше ми писали, що міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів, чи працюватиме громадський транспорт у разі введення повного локдауну

Степанов заявив, що заразитися коронавірусом в напівпорожньому автобусі або метро, дотримуючись дистанції і перебуваючи в масці, навряд чи можливо, ризик "дуже-дуже низький".

У разі введення в Україні повного карантину об'єкти критичної інфраструктури можуть продовжити роботу, в тому числі і громадський транспорт.

Як повідомляла Politeka, у маленького харків'янина зупинилося дихання на руках у матері, примчали лікарі: "через 2 хвилини...".

Додамо, що отримують величезні гроші: у кого в Харкові найвища зарплата, названі суми.

Нагадаємо також, що лікар розповів про фатальну проблему в харківській лікарні:"можуть перебувати тільки 12 осіб".