За минулу добу на Харківщині виявили 364 випадки вірусної хвороби
Як передає Politeka, з початку карантину на Харківщині виявили 62183 випадки COVID-19, повідомив 13 Грудня Харківський лабораторний центр. 749 осіб одужали, 18 померли
"46565 випадків одужання, 14724 випадки під наглядом, 894 випадки летальні", - йдеться в повідомленні.
18 померлих серед пацієнтів з вірусом - 19-четвертий рекорд за кількістю смертей на добу з початку тижня. У середу, 9 грудня, лабцентр повідомляв про 14 летальних випадків. Наступного дня, 10 грудня - про 16 смертей, 13 Грудня - про 17.
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Раніше ми писали, що міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів, чи працюватиме громадський транспорт у разі введення повного локдауну
Степанов заявив, що заразитися коронавірусом в напівпорожньому автобусі або метро, дотримуючись дистанції і перебуваючи в масці, навряд чи можливо, ризик "дуже-дуже низький".
У разі введення в Україні повного карантину об'єкти критичної інфраструктури можуть продовжити роботу, в тому числі і громадський транспорт.
Як повідомляла Politeka, у маленького харків'янина зупинилося дихання на руках у матері, примчали лікарі: "через 2 хвилини...".
Додамо, що отримують величезні гроші: у кого в Харкові найвища зарплата, названі суми.
Нагадаємо також, що лікар розповів про фатальну проблему в харківській лікарні:"можуть перебувати тільки 12 осіб".