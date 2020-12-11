Під Харковом згорів мікроавтобус з червоною і чорною ікрою

Контрабандисти намагалися перевезти з Росії в Україну ікру, але їм не вдалося перетнути кордон і вони вирішили спалити машину.

Про це повідомили в Держприкордонслужбі, передає sq.com.ua.

УАЗ, передня частина якого височіла над ровом, намагався порушити кордон біля "Вовчанська". Цей сегмент оснащений "протиконтрабандним ровом". Саме це і завадило порушникам.

За словами прикордонників, ймовірно, машину підпалили навмисне, можливо, щоб приховати сліди порушення.

Раніше ми писали, що рятувальники попереджають харків'ян про небезпеку.

10 грудня на Петренківському озері в Харкові чоловік провалився під лід.

Подія трапилася на очах у свідків, які зателефонували рятувальникам.

На місце події прибув рятувальний підрозділ, на льоду біля ополонки недалеко від берега лежали 2 людини і намагалися врятувати чоловіка.

Один з рятувальників взяв рятувальну мотузку і підібрався по крихкому льоду до ополонки. Він потопає мотузкою, а його колеги витягли того з ополонки і далі на берег.

Любитель порибалити отримав сильне переохолодження і був госпіталізований в 4-у міську лікарню.

Як повідомляла Politeka, у маленького харків'янина зупинилося дихання на руках у матері, примчали лікарі: "через 2 хвилини...".

Додамо, що отримують величезні гроші: у кого в Харкові найвища зарплата, названі суми.

Нагадаємо також, що лікар розповів про фатальну проблему в харківській лікарні:"можуть перебувати тільки 12 осіб".