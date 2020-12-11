Харьковчан эвакуировали из горящего дома

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Горела трехкомнатная квартира на пр. Жуковского

Пожарные спасли владельца квартиры 1959 года рождения, и еще 6 жильцов верхних этажей дома эвакуировали.

Площадь пожара составила около 40 кв. м. Пожар ликвидировали, причина возникновения пожара сейчас устанавливается.

Ранее мы писали, что спасатели предупреждают харьковчан об опасности.

10 декабря на Петренковском озере в Харькове мужчина провалился под лед.

Происшествие случилось на глазах у свидетелей, которые позвонили спасателям.

На место происшествия прибыл спасательный подраздел, на льду возле проруби недалеко от берега лежали 2 человека и пытались спасти мужчину.

Один из спасателей взял спасательную веревку и подобрался по хрупкому льду к проруби. Он утопающего веревкой, а его коллеги вытащили того из проруби и дальше на берег.

Любитель порыбачить получил сильное переохлаждение и был госпитализирован в 4-ю городскую больницу.

Как сообщала Politeka, у маленького харьковчанина остановилось дыхание на руках у матери, примчались врачи: "через 2 минуты...".

Добавим, что получают огромные деньги: у кого в Харькове самая высокая зарплата, названы суммы.

Напомним также, что врач рассказал о фатальной проблеме в харьковской больнице: "Могут находиться только 12 человек".