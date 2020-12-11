Харьковчан эвакуировали из горящего дома
Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Горела трехкомнатная квартира на пр. Жуковского
Пожарные спасли владельца квартиры 1959 года рождения, и еще 6 жильцов верхних этажей дома эвакуировали.
Площадь пожара составила около 40 кв. м. Пожар ликвидировали, причина возникновения пожара сейчас устанавливается.
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Ранее мы писали, что спасатели предупреждают харьковчан об опасности.
10 декабря на Петренковском озере в Харькове мужчина провалился под лед.
Происшествие случилось на глазах у свидетелей, которые позвонили спасателям.
На место происшествия прибыл спасательный подраздел, на льду возле проруби недалеко от берега лежали 2 человека и пытались спасти мужчину.
Один из спасателей взял спасательную веревку и подобрался по хрупкому льду к проруби. Он утопающего веревкой, а его коллеги вытащили того из проруби и дальше на берег.
Любитель порыбачить получил сильное переохлаждение и был госпитализирован в 4-ю городскую больницу.
Как сообщала Politeka, у маленького харьковчанина остановилось дыхание на руках у матери, примчались врачи: "через 2 минуты...".
Добавим, что получают огромные деньги: у кого в Харькове самая высокая зарплата, названы суммы.
Напомним также, что врач рассказал о фатальной проблеме в харьковской больнице: "Могут находиться только 12 человек".