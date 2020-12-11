В Харькове из-за обогревателя в доме возник пожар

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС в Харьковской области сообщение о возгорании поступило поздним вечером.

Четыре отделения службы спасения срочно прибыли на место ЧП.

На момент прибытия пожарных в одной половине дома площадью около 30 кв м горели крыша, перекрытия и комната.

Огонь удалось потушить. Причиной пожара вероятно стал обогреватель.

Ранее мы писали, что спасатели предупреждают харьковчан об опасности.

10 декабря на Петренковском озере в Харькове мужчина провалился под лед.

Происшествие случилось на глазах у свидетелей, которые позвонили спасателям.

На место происшествия прибыл спасательный подраздел, на льду возле проруби недалеко от берега лежали 2 человека и пытались спасти мужчину.

Один из спасателей взял спасательную веревку и подобрался по хрупкому льду к проруби. Он утопающего веревкой, а его коллеги вытащили того из проруби и дальше на берег.

Любитель порыбачить получил сильное переохлаждение и был госпитализирован в 4-ю городскую больницу.

Как сообщала Politeka, у маленького харьковчанина остановилось дыхание на руках у матери, примчались врачи: "через 2 минуты...".

Добавим, что получают огромные деньги: у кого в Харькове самая высокая зарплата, названы суммы.

Напомним также, что врач рассказал о фатальной проблеме в харьковской больнице: "Могут находиться только 12 человек".