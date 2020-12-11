У мера Харкова Геннадія Кернеса погіршився стан
Як передає Politeka.net, про це повідомляє "Страна" в телеграмі.
Також цю інформацію підтвердив бізнесмен і близький друг мера Павло Фукс.
«У нього повністю відмовила друга нирка. Зараз Кернес знаходиться на стовідсотковому діалізі (процес штучного виведення продуктів життєдіяльності і надлишкової рідини з організму. - Ред.). Наступного тижня будемо розуміти, чи дадуть лікарі дозвіл на його планове повернення до Харкова", - сказав Павло Фукс.
Зупинилося серце народного артиста України: "Таких, як він більше не буде"
Нова дружина Володимира Остапчука дала українкам урок у стилі Фреймут: "Ознака бідняків..."
Під Одесою переїхали людей: подробиці і кадри ДТП
Як виглядала і як виживала Тіна Кароль без грошей і слави, рідкісні кадри: "В 14 років втекла з..."
Раніше ми писали, що чиновники і друзі Геннадія Кернеса спростували інформацію про смерть мера, але харків'яни не вірять їхнім словам.
Користувачі Мережі почали обурюватися і проводити "розслідування".
"Ви помітили, що Павло Фукс розмовляє щодня з Геннадієм Кернесом, але ось дилема навіть аудіо інтерв'ю мер Харкова дати не може. Єдина спекуляція на яку можуть піти авантюристи з Харкова, записати голос Кернеса з вдячністю для жителів міста за підтримку, але зробить це не сам мер, а нейромережа. Геннадій Кернес в медикаментозній комі, а дешеві маніпулятори продовжують обманювати харків'ян", - пишуть у телеграм-каналі "Пліткарка".
До слова, у Кернеса відреагували на повідомлення про "останній день" мера: "чергові вороги Харкова".
Як повідомляла Politeka, харків'яни "знайшли" мера зовсім не в Шариті, фото.
Також Politeka писала, що заступник Кернеса повідомив, що чекати від "нового" мера харків'янам: "буде звернення, де...".