В Харкові вирішили тимчасово зупинити роботу "Коксохіму"
Про це повідомили в обласному управлінні Держекоінспекції.
Представник "Коксохіму" в суді стверджував, що позов необґрунтований і базується на помилкових висновках. Він розповів, що виміри не показали перевищення допустимої норми викидів. Відповідач також пригрозив вибухом ємностей смоли та газопроводів у разі зупинки роботи.
У прокуратурі Харківської області відповіли, що технологічний процес може бути повністю або тимчасово припинений.
Наявність небезпечних викидів також підтвердили результати лабораторних досліджень.
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Зараз вжито заходів реагування-робота підприємства повинна бути зупинена, але на даний момент вердикт не набув чинності і може бути оскаржений.
Раніше ми писали про те, що на Немишлянському кар'єрі харків'яни врятували рибалки.
Хлопці, ризикуючи життям, врятували рибалки на Немишлянському кар'єрі.
"Рахунок йшов на хвилини. Рибалка був у воді більше півгодини, лопався лід. Першим кинувся рятувати охоронець фірми Бриг, його прив'язали мотузкою і він поліз. Далі хлопці з МНС. Хлопці, величезне спасибі", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляла Politeka, у маленького харків'янина зупинилося дихання на руках у матері, примчали лікарі: "через 2 хвилини...".
Додамо, що отримують величезні гроші: у кого в Харкові найвища зарплата, названі суми.
Нагадаємо також, що лікар розповів про фатальну проблему в харківській лікарні:"можуть перебувати тільки 12 осіб".