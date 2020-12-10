В Харькове решили временно остановить работу "Коксохима"
Об этом сообщили в областном управлении Госэкоинспекции.
Представитель "Коксохима" в суде утверждал, что иск необоснован и базируется на ошибочных выводах.Он рассказал, что замеры не показали превышения допустимой нормы выбросов. Ответчик также пригрозил взрывом емкостей смолы и газопроводов в случае остановки работы.
В прокуратуре Харьковской области ответили, что технологический процесс может быть полностью или временно прекращен.
Наличие опасных выбросов также подтвердили результаты лабораторных исследований.
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Сейчас приняты меры реагирования - работа предприятия должна быть остановлена, но на данный момент вердикт не вступил в силу и может быть обжалован.
Ранее мы писали о том, что на Немышлянском карьере харьковчане спасли рыбака.
Ребята, рискуя жизнью, спасли рыбака на Немышлянском карьере.
"Счет шел на минуты. Рыбак был в воде более получаса, лопался лед. Первым бросился спасать охранник фирмы Бриг, его привязали веревкой и он полез. Далее ребята из МЧС. Ребята, огромное спасибо", - говорится в сообщении.
Как сообщала Politeka, у маленького харьковчанина остановилось дыхание на руках у матери, примчались врачи: "через 2 минуты...".
Добавим, что получают огромные деньги: у кого в Харькове самая высокая зарплата, названы суммы.
Напомним также, что врач рассказал о фатальной проблеме в харьковской больнице: "Могут находиться только 12 человек".